Natale: 8 italiani su 10 riutilizzano gli avanzi di cenoni e pranzi

Il 78% ritrova in tavola gli alimenti trasformati in nuovi piatti, in un’ottica anti-sprechi che è cresciuta con la crisi economica legata alla pandemia di Covid-19. È quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè, secondo cui il 10% degli intervistati invece ha messo gli avanzi in freezer per utilizzarli nelle prossime settimane e l’1% li dona in beneficenza, Quest’anno la media delle ore passate a cucinare è scesa a 2,5 dalle 3,8 del 2019