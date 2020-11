Partite Iva e autonomi, aiuti messi in campo da Regioni in zona rossa

12/27 ©Getty

Il bonus precedente, ormai scaduto, prevedeva un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, per imprese e liberi professionisti valdostani che avessero riportato una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 40% in un trimestre 2020 (marzo-aprile-maggio o giugno-luglio-agosto), rispetto al 2019. Contributo concesso in misura forfetaria, da 3mila a 7.500 euro, a seconda della classe di fatturato del beneficiario (che non poteva essere stata superiore nel 2019 a 5 milioni). A chi aveva iniziato l’attività nel 2020 spettavano 3mila euro