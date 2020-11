4/10 ©Ansa

NEGOZI DI SCARPE - Nessun ristoro per chi vende scarpe. Vittorio Ferrari, presidente Ascom Alessandria commenta così sulla Stampa l’esclusione “Ha ragione il presidente nazionale di Federmoda: siamo inferociti. Nel dl Ristori bis non è previsto alcun ristoro per i negozi di scarpe, costretti a chiudere nelle zone rosse in base al nuovo Dpcm: è una scelta tra l'assurdo e il surreale”

