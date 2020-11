1/13

Doppia scadenza questo mese per fare domanda per ill bonus 1.000 euro: il primo appuntamento è fissato al 13 novembre 2020, termine ultimo per richiedere l’indennità una tantum prevista dal Decreto agosto, mentre la seconda data da cerchiare in rosso è il 30 novembre e segna, invece, l’ultimo giorno utile per accedere alle somme stanziate con il decreto Ristori

Decreto ristori, i codici Ateco per il contributo a fondo perduto