10/10 ©Getty

"L'emergenza Covid19 ha accelerato una trasformazione del modello di organizzazione del lavoro che in tempi normali avrebbe richiesto anni” - dice Mariano Corso, Responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working. “Ora è necessario ripensare il lavoro per non disperdere l'esperienza di questi mesi e per passare al vero e proprio smart working"