La proposta di far arrivare l’indennità anche ai meccanici e alle officine autorizzate alle revisioni dei veicoli è fra quelle “segnalate”, quindi considerate come prioritarie dal gruppo. Esclusi i titolari di pensione e i dipendenti. Previsto un tetto di spesa pari a 25 milioni per il 2020. Il provvedimento, ora all'esame della commissione Bilancio del Senato, dovrebbe arrivare in Aula il 5 ottobre