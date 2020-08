Spread Italia, l'andamento del differenziale Btp-Bund oggi 6 agosto

L'andamento del 5 agosto

approfondimento

Spread, cos'è e cosa significa

Ieri, mercoledì 5 agosto, lo spread tra Btp e Bund aveva aperto a 149 punti, poco mosso rispetto ai 150 della chiusura di martedì 4. Poi aveva chiuso in calo a 147,9 e con il rendimento del decennale italiano fermo sullo 0,9%. Chiusura in terreno positivo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib aveva guadagnato lo 0,64% a 19.740 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In rialzo anche le altre principali Borse europee: Londra +1,07%, Parigi +0,9%, Francoforte +0,47% e Madrid +0,24%.