Spread Italia, l'andamento del differenziale Btp-Bund oggi 4 agosto

L'andamento del 3 agosto

approfondimento

Spread, cos'è e cosa significa

Ieri, lunedì 3 agosto, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso a 153 punti base dopo aver aperto a 152 (in lieve calo rispetto ai 153 della chiusura di venerdì 31 luglio). Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato all'1%. Chiusura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib aveva guadagnato l'1,51 % a 19.379 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Ottimismo anche per le altre principali Borse europee. La migliore era stata Francoforte (+2,7%) a 12.646 punti, seguita da Londra (+2,2%) a 6.032 punti, Parigi (+1,9%) a 4.875 punti e Madrid (+1,4%) a 6.975 punti.