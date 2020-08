Spread Btp/Bund apre a 149 punti oggi 5 agosto

L'andamento del 4 agosto

Martedì 4 agosto, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 150 punti base, in calo rispetto all'apertura a 152. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato allo 0,94%. La Borsa di Milano ha chiuso bene la giornata con l'indice Ftse Mib in aumento dell'1,21% a 19.613 punti. Piazza Affari ha fatto meglio del resto d'Europa, che si è mosso in ordine sparso dietro ai tentennamenti di Wall Street. Londra segna un marginale rialzo (+0,05%), Parigi guadagna lo 0,28% mentre Francoforte cede lo 0,36 per cento. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).