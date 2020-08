Spread Btp/Bund apre a 152 punti oggi 3 agosto

Lunedì 3 agosto il differenziale ha aperto a 152 punti base, in lieve calo rispetto alla chiusura a 153 di venerdì 31 luglio. Apre in leggero rialzo Piazza Affari (+0,23%)

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 3 agosto, ha aperto a 152 punti base, in lieve calo rispetto ai 153 della chiusura di venerdì 31 luglio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio in lieve rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,23% a 19.136 punti.

L'andamento del 31 luglio

Venerdì 31 luglio, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 153 punti base, in lieve aumento rispetto all'apertura a 150 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1%. Nell'ultima seduta settimanale la Borsa di Milano ha concluso in ribasso con l'indice Ftse Mib che ha perso lo 0,71%. Male anche le altre principali Borse europee che hanno avuto una seduta debole, influenzate della flessione di Wall Street. Londra ha segnato un calo dell'1,54%, Parigi dell'1,43% mentre Francoforte ha perso lo 0,54% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).