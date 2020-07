Spread Italia, l'andamento in tempo reale oggi 31 luglio

Lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ), venerdì 31 luglio, ha aperto a 150 punti base, praticamente stabile rispetto ai 151 della chiusura di giovedì 30. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,95% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ). La Borsa di Milano ha aperto in rialzo con l'indice Ftse Mib che ad avvio seduta guadagnava lo 0,59% a 19.341 punti.

L'andamento del 30 luglio

Giovedì 30 luglio, lo spread tra Btp e Bund dopo aver aperto a 149 punti base - stabile rispetto alla chiusura di ieri - ha terminato la giornata a 151, con il rendimento del decennale italiano allo 0,96%. Conclusione in forte calo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha ceduto il 3,28% a 19.228 punti. Termine di seduta pesante anche per le altre principali Borse europee. Parigi ha ceduto il 2,13% a 4.852 punti, Francoforte il 3,52% a 12.371 punti e Londra il 2,26% a 5.992 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).