Spread Btp/Bund oggi 30 luglio: apre a 149 punti

L'andamento del 29 luglio

approfondimento

Spread, cos'è e cosa significa

Ieri, mercoledì 29 luglio, lo spread tra Btp e Bund aveva aperto a 151 punti base, stabile rispetto ai 151,5 della chiusura di martedì 28, e a fine giornata aveva chiuso in leggero calo a quota 149. Il rendimento del titolo decennale italiano aveva terminato pari allo 0,98%. Seduta negativa per Piazza Affari: dopo un'apertura poco mossa, era peggiorata in mattinata (-0,86%) facendo peggio della altre Borse europee, per terminare a fine seduta riducendo le perdite con il Ftse Mib in calo dello 0,11% a 19.880 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Anche Francoforte aveva chiuso in ribasso marginale (-0,10%), mentre Madrid era stata la più debole con un calo dello 0,55%. Aveva tenuto Londra (+0,04%), mentre aveva chiuso in rialzo Parigi (+0,6%).