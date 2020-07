Spread, l'andamento del differenziale in tempo reale oggi 29 luglio

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 29 luglio, ha aperto a 151 punti base, stabile rispetto ai 151,5 della chiusura di martedì 28. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,98% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre poco mossa. L'indice Ftse Mib segna un calo marginale dello 0,04% a 19.895 punti. Avvio intorno alla parità per i maggiori listini europei all'indomani del calo, peraltro contenuto, di Wall Street e con borse asiatiche contrastate. Parigi ha aperto in aumento dello 0,4%, Francoforte ha segnato una leggera flessione (-0,12%) e Londra è piatta alle prime battute (+0,07%) .