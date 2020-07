Spread Btp/Bund apre a 147 punti oggi 28 luglio

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 28 luglio, all'avvio ha segnato 147 punti base, contro i 149 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,98% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio quasi invariato per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha segnato un rialzo dello 0,02% a 20.022 punti. Inizio di seduta contrastato per le altre principali Borse europee. Parigi cede lo 0,19% a 4.930 punti, Francoforte guadagna lo 0,37% a 12.886 punti e Londra lo 0,24% a 6.119 punti.

L’andamento del 27 luglio

Ieri, lunedì 27 luglio, lo spread aveva aperto a 142 punti, in calo rispetto ai 144 della chiusura di venerdì 24. Poi, durante la giornata, il differenziale era salito e aveva terminato a quota 149. Il tasso sul decennale del Tesoro era ritornato all'1%. Seduta negativa per Piazza Affari: in chiusura l'indice Ftse Mib aveva segnato un ribasso dello 0,28% a 20.019 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In calo anche le altre principali Borse europee: Londra aveva ceduto lo 0,2% a 6.111 punti, Parigi lo 0,34% a 4.939 punti, Madrid l'1,7% a 7.170 punti. Solo Francoforte era rimasta invariata a 12.838 punti.