Spread Btp/Bund apre a 147,6 punti oggi 24 luglio

Venerdì 24 luglio il differenziale ha aperto a 147,6 punti base, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 146 del giorno precedente. Apertura negativa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede l'1,33% a 20.184 punti

Apertura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 24 luglio, all'avvio ha segnato 147,6 punti base, contro i 146 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,984%%. Piazza Affari apre in ribasso con l'indice Ftse Mib che cede l'1,33% a 20.184 punti. Avvio debole per le principali borse europee. Londra cede l'1,14% a 6.140 punti, Parigi cede l'1,19% a 4.973 punti e Francoforte l'1,4% a 12.919 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 23 luglio

Ieri, giovedì 23 luglio, lo spread aveva aperto a 152 punti, stabile rispetto alla chiusura di mercoledì 22. Nel corso della giornata, poi, il differenziale era sceso fino a chiudere a quota 146, con il rendimento del Btp italiano sotto l'1%: un ritorno, quindi, ai livelli di fine febbraio, prima del lockdown per il coronavirus. Debole la Borsa di Milano: dopo un’apertura a +0,32%, l'indice Ftse Mib aveva terminato cedendo lo 0,7% a 20.454 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura poco variata per le altre principali Borse europee: Parigi -0,07% a 5.033 punti, Francoforte -0,04% a 13.099 punti, Londra +0,1% a 6.213 punti.