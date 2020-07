Spread Italia, l'andamento in tempo reale oggi 23 luglio

L'andamento del 22 luglio

Mercoledì 22 luglio lo spread tra Btp e Bund all'avvio ha segnato 153 punti base, contro i 155,4 dell'ultimo dato di martedì 21, e ha poi concluso a 152 con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,03%. Termine di seduta in calo per Piazza Affari: il Ftse Mib ha perso lo 0,6% a 20.598 punti. In rosso a fine giornata anche le altre principali Borse europee. La peggiore è stata Madrid (-1,39%) a 7.390 punti, seguita da Parigi (-1,32%) a 5.037 punti, Londra (-1%) a 6.207 punti e Francoforte (-0,51%) a 13.104 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).