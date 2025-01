Mps-Mediobanca, oggi cda di Piazzetta Cuccia: verso bocciatura offerta

In programma oggi il consiglio di amministrazione di Mediobanca, presieduto da Renato Pagliaro, per valutare l'offerta di scambio lanciata da Monte dei Paschi di Siena: sembra scontato che l’offerta verrà bocciata, perché valutata inadeguata da un punto di vista finanziario e senza una condivisibile logica industriale ascolta articolo

L'offerta di Mps L'offerta di scambio è stata lanciata da Mps con il benestare del governo e l'appoggio di Delfin e del gruppo Caltagirone, azionisti forti a Siena, Milano e Trieste, sede di quelle Generali riconosciute come l'obiettivo finale della scalata a Piazzetta Cuccia. L'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, ha difeso l'operazione come la "miglior business combination" per Siena, un'operazione "innovativa" con cui dar vita a "un nuovo campione nazionale, con due brand di eccellenza", forte del sostegno manifestato dal governo. "È la prima volta che un'operazione simile non produce esuberi", si è congratulato il segretario della Fabi, Lando Maria Sileoni. Ma sul mercato, dove si consumerà la battaglia, le opinioni sono divise.

I dubbi degli analisti Tra gli analisti sono emerse perplessità su un'operazione che, se da una parte - come riconosce Deutsche Bank - consente a Mps di "diversificare in qualche modo il suo profilo reddituale", dall'altra solleva dubbi sul conseguimento dei 700 milioni di sinergie annunciate e paventa il pericolo di una perdita di ricavi e banchieri per Mediobanca. La situazione in Borsa rende "sfidante" raccogliere il "minimo sindacale" del 51% necessario per scalzare il cda e consolidare Mediobanca, così da permettere l'utilizzo accelerato delle Dta, il tesoretto con cui Lovaglio sta attraendo i soci di Piazzetta Cuccia. Le limitate sovrapposizioni tra le attività dei due istituti - banca retail Mps e banca d'investimento e wealth management Mediobanca -, i dubbi sulle sinergie, una diversa cultura aziendale, il rischio di perdere banchieri e gestori, sono alcuni dei rischi su cui potrebbe battere il consiglio e che Lovaglio cercherà di smussare negli incontri con il mercato che si appresta a fare.

I numeri Quanto alla difesa, Mediobanca è convinta di potercela fare come ha sempre fatto, puntando sul sostegno del mercato. Gli investitori istituzionali rappresentano il 35% del capitale, a cui si aggiunge un 20% rappresentato dal patto di consultazione e da alcuni soci stabili, storicamente vicini al management di Piazzetta Cuccia. Prima che l'offerta arrivi sul mercato, a giugno-luglio, servirà del tempo: le autorizzazioni, inclusa quella della Bce, e l'ok dell'assemblea di Mps, nella quale Lovaglio si attende il sostegno del Mef (11,7%), Delfin (9,8%), Caltagirone (5%) e Anima (4%). Le grandi manovre in corso hanno fatto scattare anche Generali (+1,9% a 30,25 euro), vero obiettivo della sfida su Mediobanca, custode del 13,1% della compagnia triestina. Gli occhi sono puntati su Delfin e Caltagirone i cui rappresentanti in cda, al pari di quelli del Mef, hanno appoggiato l'ops. La holding della famiglia Del Vecchio può salire dal 9,8% fino al 19,9% del Leone, mentre Caltagirone dal 6,9% fino al 9,9%.