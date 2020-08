Vacanze, la rivincita delle case in montagna: richieste in crescita

Il coronavirus ha cambiato le scelte degli italiani sulle destinazioni turistiche e le case per le vacanze. Nel 2020 la montagna si conferma meta preferita, mentre calano destinazioni costiere e città d’arte. Il prezzo medio di un'abitazione turistica viene quotato intorno a 2.220 euro al mq commerciale. In cima alla classifica dei prezzi delle principali località turistiche, nel 2020 c’è Madonna di Campiglio. Avanzano in graduatoria anche Courmayeur e Cortina d’Ampezzo