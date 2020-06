Coronavirus, piano Colao per la riapertura: l’opinione degli esperti

Vittorio Colao ha presentato il suo rapporto finale per il rilancio dell’Italia post-coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ) alla presidenza del Consiglio, ed esperti, economisti e rappresentanti delle categorie produttive stanno intervenendo a commentare le 102 idee messe sul piatto dal Comitato di esperti guidato dall’ex ad di Vodafone . Per Alessandro Marenzi, vicedirettore di Sky Tg24, la fattibilità delle proposte firmate da Colao dipende da un lato dalle coperture, che non sono indicate, e dall’altro dalla volontà politica di risolvere o meno quelli che spesso sono problemi atavici del Paese. Il vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini ha invece definito “singolare” che nella task force “non ci fosse alcun esponente del mondo delle imprese”.

Marenzi (Sky Tg24): “Libro dei sogni o dei bisogni del Paese?”

Fase 3, Colao e il piano per il rilancio: "Ora tocca alla politica"

“Il piano Colao non ha coperture, non è come una legge di bilancio dove dopo ogni proposta c’è scritto quanto costa e dove si prendono i soldi. La parola ‘investire’ compare più di 70 volte nel documento, ma non sappiamo né come né quando né a quali condizioni arriveranno questi investimenti. Su questo c’è incertezza”, spiega il vicedirettore di Sky Tg24 Marenzi. Per quanto riguarda invece i contenuti, secondo Marenzi “ci si deve chiedere se questo piano è un libro dei sogni o dei bisogni del Paese: spesso le due cose coincidono, ma bisogna vedere cosa si riesce a fare”. Tra le 102 idee di Colao, prosegue Marenzi, ce ne sono di gradite a entrambe le parti: “Si propone di spingere sull’economia circolare, tema che piace molto al Movimento 5 Stelle, ma anche di sospendere il decreto Dignità per assumere senza restrizioni. Alla fine la sintesi sarà politica”. La fattibilità, però, secondo Marenzi si scontrerà anche con una certa “inerzia” che caratterizza alcuni problemi annosi dell’Italia e contro la regionalizzazione dei poteri che “ci ha fatto passare dallo statalismo allo staterellismo”.

Marchesini (Confindustria): “È come dire che tutti vogliamo la pace nel mondo”

In un’intervista a La Stampa, sul tema è intervenuto anche il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Marchesini. Secondo lui “dopo la crisi dovremo acquisire maggiore attenzione al digitale, alla sanità e al rapporto cittadino-pubblica amministrazione” e per farlo “occorre un piano, una politica di sviluppo, è questo che chiediamo e ci aspettiamo dal governo”. Il piano Colao non sembra aver soddisfatto queste aspettative, secondo il vicepresidente degli industriali: “Trovo un po' singolare che una task force che deve elaborare un piano di ripresa non abbia al suo interno nessun esponente del mondo delle imprese, è curioso”, ha detto Marchesini, che invece sui contenuti del documento sostiene che “è ovvio che siamo tutti d’accordo, è come dire che tutti vogliamo la pace nel mondo”.