Il ministro per i rapporti con il Parlamento è intervenuto a Timeline ringraziando Vittorio Colao e il suo team e ha annunciato che "gli Stati Generali inizieranno nel fine settimana". Poi un passaggio anche sul Mes e sulla cassa integrazione

"Voglio ringraziare Colao e la task force per il lavoro fatto. Hanno cercato di dare un contributo al Paese in un momento difficile", così Federico D'Incà, a Timeline su Sky Tg24, ha parlato della situazione dell'emergenza sanitaria a causa del Coronavirus in Italia e ha fatto sapere che "i ministri studieranno nelle prossime giornate" il piano della squadra di Colao "per comprendere quali possano diventare strumenti utili per il rilancio del nostro Paese”. Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha anche toccato il tema del Mes, degli Stati Generali che inizieranno già nel fine settimana e della cassa integrazione (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - Fase 3, Colao sul piano per il rilancio: "Fatta la nostra parte, ora tocca alla politica”).

Il piano della task force approfondimento Fase 3, il piano di Colao in 6 punti. FOTO Parlando del piano, composto da 102 schede, ideato dalla task force di Colao, D'Incà ha spiegato che “all’interno vi sono cose importanti come i pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni; si parla della liquidità nei confronti delle aziende, del rilancio delle startup innovative nel nostro Paese e l’utilizzo dei sistemi digitali per il pagamento". Una parte di queste indicazioni sono già state inserite all’interno del Decreto Rilancio ha anche chiarito il ministro aggiungendo che "questo piano diventa un tassello di studio importante per tutti i ministri, dall’altra parte vi sarà un altro strumento importante su cui vogliamo fare affidamento per incontrare le parti sociali, le confederazioni, le imprese, le migliori menti del nostro Paese agli Stati Generali, a cui i ministri stanno preparandosi al meglio per raccogliere le migliori idee”.

Gli Stati Generali inizieranno nel fine settimana approfondimento Fase 3, Colao e il piano per il rilancio: "Ora tocca alla politica" Venerdì o sabato sono le giornate indicate dal ministro per l'inizio degli Stati Generali che proseguiranno anche la settimana prossima. "Vi sarà un confronto serrato - ha detto D'Incà - e da lì nascerà anche un prolungamento di lavoro e sempre di più anche un Paese unito, come mai nel passato, in un confronto di dialettica e nel trovare soluzioni concrete”. Rispondendo alla domanda se saranno accolte anche le proposte di sanatorie su lavoro nero e contante presenti nel piano, il titolare dei rapporti con il Parlamento ha risposto che bisogna “stare attenti a parlare di sanatorie. Dobbiamo stare attenti a costruire un Paese dove esiste la meritocrazia. Nelle schede di Colao ho visto tanta voglia di portare meritocrazia e far crescere il nostro Paese, poi la politica deciderà su quali temi puntare maggiormente e quali decidere che non fanno parte del programma di Governo”. Poi il ministro ha anche ammesso di non sapere se ci sarà la presenza di Mario Draghi o di Vittorio Colao, ma che se vorranno andare saranno i benvenuti.