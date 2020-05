Spread Btp/Bund apre a 231 punti oggi 11 maggio

Apertura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 11 maggio, all'avvio ha segnato 231 punti base, contro i 238 della chiusura di venerdì 8. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,77% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,93% a 17.600 punti. Apertura in rialzo per le principali borse europee. Londra guadagna lo 0,59% a 5.970 punti, Francoforte lo 0,4% a 10.948 punti e Parigi lo 0,25% a 4.561 punti.