Bonus bici Emilia-Romagna, incentivo fino a 1000 euro: come chiederlo

Economia

Secondo indiscrezioni, in vista della Manovra 2025, il ministro dell’Economia starebbe valutando una revisione di alcune agevolazioni per varare un piano 'shock' a sostegno della natalità, dal costo di 5-6 miliardi di euro. Come evidenziano i dati del Mef, le detrazioni pesano sulle casse dello Stato per circa 82 miliardi di cui la maggior parte concentrati in 20 misure dalle esenzioni Irap all'Imu prima casa. Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, di Sky TG24, andata in onda l'11 settembre