Spread Italia, l’andamento del differenziale oggi 12 maggio

Martedì 12 maggio il differenziale ha aperto a 237 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 239 di lunedì 11 maggio. PIazza Affari piatta in avvio: +0,07%

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 12 maggio, ha aperto a 237 punti base, in calo rispetto ai 239 della chiusura di lunedì 11 maggio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,88% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre piatta. Il primo indice Ftse Mib (+0,07%) si attesta a 17.394 punti. Le altre Borse europee aprono in calo con gli investitori che restano cauti sull'andamento della pandemia da Covid-19. La fase di ottimismo per la ripartenza risente dei timori di nuovi contagi e dell'attesa di maggiori dettagli sugli strumenti da utilizzare per dare impulso all'economia (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA). In rosso Francoforte (-0,44%), Londra (-0,42%), Parigi (-0,37%). Piatta Madrid (+0,01%).

L'andamento dell'11 maggio

Lunedì 11 maggio, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso a 239 punti base, in rialzo rispetto all'apertura a 231. Piazza Affari ha concluso in rosso: il Ftse Mib ha perso lo 0,33% a 17.381 punti. Termine di seduta in rosso anche per le altre principali Borse europee tranne Londra, rimasta sulla parità (+0,06%) a 5.939 punti. La peggiore è stata Madrid (-1,6%) a 6.672 punti, seguita da Parigi (-1,3%) a 4.490 punti e Francoforte (-0,7%) a 10.824 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).