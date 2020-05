Spread Italia, l’andamento in tempo reale oggi 8 maggio

Venerdì 8 maggio il differenziale ha aperto a 240 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 246 di giovedì 7 maggio. Avvio in crescita per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,99%

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 8 maggio, ha aperto a 240 punti base, in calo rispetto ai 246 della chiusura di giovedì 7 maggio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,84% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio in crescita per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,99%, l'Ftse All share un rialzo dell'identico 0,99%. Primi scambi in territorio ampiamente positivo anche per gli altri mercati azionari del Vecchio continente: Francoforte segna in avvio un rialzo dell'1,1%, con Londra che sale dell'1,4% e Parigi dello 0,8%

L'andamento del 7 maggio

Giovedì 7 maggio, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 246 punti base, poco mosso rispetto all'apertura a 249 punti base e ai 248 della chiusura del giorno prima. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,91%. Ieri seduta positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,50%. Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Londra e Francoforte hanno segnato un aumento finale dell'1,4%, Parigi dell'1,5% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).