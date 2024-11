Inflazione, Istat: Ad ottobre crescita dello 0,9% su base mensile

Ad ottobre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) ha registrato una variazione nulla su base mensile e aumenta dello 0,9% su base annua (da +0,7% del mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo comunica Istat. "A ottobre - fa sapere l'Istituto - l’inflazione risale a +0,9%, seppure in un quadro di stabilità congiunturale". Gli andamenti settoriali dei prezzi al consumo "appaiono differenziati": nel comparto alimentare, la dinamica tendenziale dei prezzi risulta in accelerazione (+2,4% da +1,1% di settembre), con effetti che si manifestano sul "carrello della spesa" (+2% da +1,0%), spiega l'istituto.

Nel dettaglio

La lieve accelerazione del tasso d’inflazione riflette principalmente l’andamento dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +0,3% a +3,4%) e, in misura minore, l’attenuazione della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -11,0% a -10,2%) e l’accelerazione degli Alimentari lavorati (da +1,5% a +1,7%) e dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +3,0%). Tali effetti, fa sapere Istat, sono stati solo in parte compensati dal rallentamento dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +10,4% a +3,9%) e dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,0% a +3,6%). Ad ottobre l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +1,8% e quella al netto dei soli beni energetici sale a +1,9% (da +1,7%).