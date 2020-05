Spread Btp/Bund apre a 249 punti oggi 7 maggio

Apertura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 7 maggio, all'avvio ha segnato 249 punti base, contro i 248 della chiusura di mercoledì 6. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,99% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 6 maggio

Mercoledì 6 maggio lo spread aveva chiuso a 248 punti base dopo aver aperto a 242. Nel corso della giornata ha sfiorato i 250 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato all'1,97%. Chiusura in rosso per Piazza Affari. Il Ftse Mib aveva perso l'1,31% a 17.159 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Avevano chiuso in negativo anche le altre principali Borse europee, tranne Londra, rimasta sulla parità (+0,07%) a 5.853 punti. La peggiore era stata Francoforte (-1,15%) a 10.606 punti, seguita da Madrid (-1,13%) a 6.671 punti e Parigi (-1,11%) a 4.433 punti.