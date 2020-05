Spread Italia, l’andamento in tempo reale oggi 6 maggio

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 6 maggio, ha aperto a 242 punti base, praticamente stabile rispetto ai 244 della chiusura di martedì 5 maggio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,85% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 5 maggio

Martedì 5 maggio, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in rialzo a 244 punti base, dopo che all'avvio aveva segnato 229,6 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato all'1,86%.Ieri la Borsa di Milano, dopo un avvio in rialzo, ha proseguito con una seduta ampiamente positiva: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,07% a 17.387 punti. Tutti i mercati azionari del Vecchio continente sono stati in chiaro rialzo: Francoforte ha concluso in aumento del 2,51% e Parigi del 2,40%, con Londra solo un po' più cauta, in crescita dell'1,70% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).