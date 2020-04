Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 6 aprile, all'avvio ha segnato 194 punti base, contro i 199 della chiusura di venerdì 3 aprile. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,51% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 3 aprile

Venerdì 3 aprile lo spread aveva chiuso la giornata a 199 punti base, dopo aver aperto a 190 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato all'1,54%. Seduta ampiamente negativa per Piazza Affari: con l'abituale forte corrente di vendite negli ultimi minuti dell'ultima giornata della settimana, l'indice Ftse Mib ha concluso in calo del 2,67%. Giornata debole anche per gli altri mercati azionari del Vecchio continente: Londra ha concluso in ribasso dell'1,21%, con Parigi in calo dell'1,57%, mentre Francoforte ha provato a tenere con una discesa finale dello 0,47% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).