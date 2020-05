Spread Btp/Bund chiude a 191 punti oggi 6 aprile

Lunedì 6 aprile il differenziale ha aperto a 191 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 199 di venerdì 3. Seduta in forte rialzo per Piazza Affari, che chiude con un +4%. Bene tutte le Borse europee

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 6 aprile, ha chiuso a 191 punti base, in calo rispetto all'apertura a 194 punti base e ai 199 della chiusura di venerdì 3 aprile. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,48%. A spingere giù il differenziale, i dati sui massicci acquisti di titoli da parte della Bce per contrastare l'impatto del coronavirus (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Prima giornata di settimana di forte recupero per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita del 4% netto a 17.039 punti, dopo aver toccato in corso seduta un massimo a quota 17.053. Bene anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente: Francoforte è stata la miglior Borsa tra le principali europee e ha segnato un rialzo finale del 5,77%, con Parigi in crescita del 4,61%. Solo leggermente più cauta Londra, che ha chiuso in aumento del 3,11%, dopo il ricovero del premier Boris Johnson per coronavirus.

L’andamento del 3 aprile

Venerdì 3 aprile lo spread aveva chiuso la giornata a 199 punti base, dopo aver aperto a 190 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato all'1,54%. Seduta ampiamente negativa per Piazza Affari: con l'abituale forte corrente di vendite negli ultimi minuti dell'ultima giornata della settimana, l'indice Ftse Mib ha concluso in calo del 2,67%. Giornata debole anche per gli altri mercati azionari del Vecchio continente: Londra ha concluso in ribasso dell'1,21%, con Parigi in calo dell'1,57%, mentre Francoforte ha provato a tenere con una discesa finale dello 0,47% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).