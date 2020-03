Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 24 marzo, ha aperto a 193 punti base, in calo rispetto ai 196 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al'1,52% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano, in scia al rimbalzo visto in Asia, apre in deciso rialzo. A seduta appena iniziata Piazza Affari schizza in rialzo del 5,6% a 16.426 punti. Anche le altre Borse europee seguono l'intonazione delle Piazze asiatiche e rimbalzano. Londra guadagna il 2,75% con il Ftse 100 a 5.128 punti, Francoforte sale del 5,73% con il Dax a quota 9.242 punti mentre Parigi registra un +4,43% con il Cac 40 a quota 4.087 punti.

L'andamento del 23 marzo

Il 23 marzo lo spread tra Btp e Bund era tornato a salire sopra quota 200 per poi riscendere. All'avvio aveva segnato 201 punti base, per poi chiudere a 196 con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,57%. L'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI) ha avuto effetti anche sulle Borse. Chiusura in calo per Piazza Affari al termine di una giornata difficile per tutte le Borse, a cui non è bastato un nuovo imponente intervento della Fed. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,09% a 15.559 punti. Chiusura sui minimi per i listini del Vecchio Continente. Londra ha lasciato sul terreno il 3,79% a 4.993 punti, Parigi ha perso il 3,32% a 3.914 punti e Francoforte il 2,1% a 8.741 punti. Pesante anche Madrid (-3,3% a 6.230 punti). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).