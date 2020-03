Dopo giorni di numeri prossimi allo zero, in diversi Paesi asiatici si sono registrati nuovi casi di contagio e decessi di pazienti con il coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). Ma queste novità non hanno frenato i mercati dell’Asia: seduta in forte rialzo per Tokyo, Seul, Hong Kong. Bene anche Shanghai e Shenzhen (LA MAPPA GLOBALE DEI CONTAGI).

La situazione in Cina

La Cina ha avuto ieri 7 nuovi decessi, tutti registrati a Wuhan, focolaio della pandemia. Inoltre ci sono 78 nuovi casi accertati, di cui uno a Wuhan, dopo 5 giorni di fila a quota zero, e 74 importati dall'estero. Secondo i dati aggiornati a lunedì della Commissione sanitaria nazionale, i nuovi contagi di ritorno sono stati 31 a Pechino, 14 nel Guangdong, 9 a Shanghai, 5 nel Fujian, 4 a Tianjin, 3 nel Jiangsu, 2 sia nello Zhejiang e nello Sichuan, e 1 ciascuno per Shanxi, Liaoning, Shandong e Chongqing (I PAESI DOVE SI REGISTRA IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI).

Ultimo giorno di restrizioni nello Hubei



A due mesi dall'imposizione del coprifuoco, le autorità cinesi hanno deciso di porre fine all'isolamento della provincia interna dello Hubei e della città di Wuhan. Lo ha stabilito il centro per la prevenzione e il controllo dell'epidemia nello Hubei. Già a partire dalla mezzanotte di oggi, le 17 in Italia, saranno revocate le restrizioni alla mobilità nella provincia dello Hubei con l'eccezione di Wuhan, mentre la città da dove si è diffusa l'epidemia vedrà la fine delle restrizioni alla mobilità l'8 aprile prossimo: chi vorrà, potrà lasciare la città qualora sia munito del codice verde sanitario che ne attesta il buono stato di salute.

La situazione in Corea del Sud

La Corea del Sud, invece, ha avuto lunedì 76 nuovi casi di Covid-19: secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention, le infezioni totali sono salite a 9.037, mentre i decessi sono saliti a 120. Il tasso di mortalità è dell'1,33%. I casi di infezione importata sono aumentati da 20 a 67 unità, marcando il più grande rialzo giornaliero. Sul totale di 1.203 persone, per il 90% sudcoreani, giunte ieri nel Paese dall'Europa, 101 hanno mostrato i sintomi del coronavirus.

Le Borse volano

I mercati asiatici non sembrano risentire di queste novità. Ottima seduta per la Borsa di Tokyo, con gli investitori fiduciosi sulle misure di sostegno illimitato promesse dalla Federal Reserve. Il Nikkei avanza di oltre il 6%, così come l'indice Kospi della Borsa di Seul. Hong Kong sale di oltre il 3% mentre sia Shanghai che Shenzhen tentano il rimbalzo e sono con il segno più.