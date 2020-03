Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 18 marzo, ha aperto a 271 punti base, in calo rispetto ai 278 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 2,35% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un ribasso del 2,16% a 14.987 punti. Intanto oggi è scattato il divieto annunciato ieri dalla Consob ad effettuare vendite allo scoperto su tutti i titoli di Piazza Affari per 3 mesi. Provvedimenti contro le vendite allo scoperto sono stati adottati anche dalle Autorità finanziarie in Spagna, Francia e Belgio. Apertura pesante per le principali borse europee. Francoforte cede il 3,64% a 8.613 punti, Londra il 2,61% a 5.156 punti e Parigi il 2,16% a 3.905 punti.

L'andamento del 17 marzo

Ieri, martedì 17 marzo, lo spread fra Btp e Bund aveva chiuso in rialzo a 278 punti base e con il rendimento del Btp a 10 anni pari al 2,35%. In mattinata aveva aperto a 257 punti, contro i 262 della chiusura di lunedì, e durante la seduta aveva toccato un massimo di 285,8. Piazza Affari era riuscita a mettere a segno un piccolo rimbalzo, senza però azzerare il 6% perso lunedì. L'indice Ftse Mib in chiusura aveva guadagnato il 2,23% a 15.314 punti, recuperando 7,8 miliardi: meno della metà degli oltre 18 persi nella seduta precedente (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura brillante per le altre principali Borse europee. La migliore era stata Madrid (+5,97%% a 6.471 punti), seguita da Parigi (+2,84% a 3.991 punti), Londra (+2,79% a 5.294 punti) e Francoforte (+2% a 8.917 punti).