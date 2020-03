Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 17 marzo, all'avvio ha segnato 257 punti base, contro i 262 della chiusura di lunedì 16. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 2,13% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apre con un deciso rimbalzo la Borsa di Milano dove il Ftse Mib guadagna in avvio il 2,9% a 15.416 punti dopo lo stop di vendite allo scoperto imposto dalla Consob.

L'andamento del 16 marzo

Lunedì 16 marzo, lo spread tra Btp e Bund - dopo aver aperto in rialzo a 243 punti base e aver toccato un massimo di seduta di 266 - ha chiuso a 262 punti. Il tasso di rendimento del decennale italiano si è attestato al 2,15%. Giornata nera per le Borse nel quadro dell'emergenza coronavirus. Chiusura in profondo rosso per Piazza Affari, che è riuscita comunque a recuperare parte delle perdite accumulate nel pomeriggio quando il Ftse Mib era arrivato a perdere fino all'11,3%. L'indice delle blue chips ha concluso in calo del 6,11% a 14.980 punti, bruciando circa 18,3 miliardi di euro e di fatto annullando il rimbalzo di venerdì scorso. Giornata fortemente negativa anche per gli altri mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa peggiore è stata quella di Madrid che ha ceduto il 7,9% finale, seguita da Parigi (-5,7%), Francoforte (-5,3%) e Londra, che ha terminato in perdita del 4,1% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). La nuova seduta ampiamente in ribasso delle Borse europee ha causato uno scivolone dell'indice StoxxEurope600, che raggruppa i principali titoli quotati sui listini del Vecchio continente, del 4,9%, un calo che equivale a 255 miliardi di capitalizzazione "bruciati"in una giornata.

