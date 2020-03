Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 16 marzo, ha aperto a 243 punti base, in rialzo di 10 punti rispetto ai 233 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,88% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 13 marzo

Venerdì 13 marzo, lo spread aveva chiuso in netto calo a 233 punti base, contro i 251 della chiusura del giorno precedente e con il rendimento del titolo decennale pari all'1,78%. In apertura il differenziale aveva segnato 236 punti. Piazza Affari era riuscita a rimbalzare chiudendo in rialzo del 7,12% a 15.954 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Anche le altre Borse europee avevano chiuso in rialzo: Londra con un +2,46% a 5.366 punti, Parigi con un +1,83% a 4.118 punti e Francoforte con un +0,77% a 9.232 punti.