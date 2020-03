Apertura in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 11 marzo, all'avvio ha segnato 210 punti base, contro i 212 della chiusura di martedì 10. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,31% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 10 marzo

Martedì 10 marzo, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in calo a 212 punti base dopo aver aperto a 216 punti base, in netto calo rispetto ai 227,8 della chiusura del giorno prima. Nel corso della giornata il valore era sceso fino a 205 punti. Poi però nel pomeriggio è risalito. Il tasso di rendimento del decennale italiano si è attestato all'1,32%. Dopo il lunedì nero del 9 marzo, le Borse hanno vissuto una mattinata in rialzo, ma poi sono crollate nel finale. Niente rimbalzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, che in mattinata era arrivato a guadagnare fino al 3,8%, ha chiuso la seduta in calo del 3,28%, rompendo la soglia dei 18.000 punti, a 17.870 punti. Si tratta del nuovo minimo da dicembre 2016. Da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus il listino milanese ha perso quasi il 30% del suo valore. Neanche le altre Borse europee hanno risollevato la testa. Il tentativo di rimbalzo esibito in mattinata è sfumato nel corso del pomeriggio. Parigi ha perso l'1,51%, Francoforte l'1,41%. Più consistenti i cali a Madrid (-3,21%) mentre Londra è riuscita a contenere il ribasso allo 0,09%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).