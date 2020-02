Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 13 febbraio, ha aperto a 130,5 punti base, in rialzo rispetto ai 129 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,89% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre in calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,37% a 24.769 punti. Apertura in ribasso anche per le altre principali Borse europee: Parigi cede lo 0,46%, Francoforte lo 0,39% mentre Londra alle prime battute segna un calo dello 0,9%.

L'andamento del 12 febbraio

Ieri, mercoledì 12 febbraio, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso a 129 punti base, con il rendimento del decennale italiano pari allo 0,91%. All'avvio aveva segnato 134,7 punti base, contro i 136 della chiusura di martedì 11. Poi è sceso fino a 128,5 punti base, segnando un nuovo minimo dagli inizi del maggio 2018. Il decennale italiano è tornato ad essere inferiore alla Grecia (0,93%). Piazza Affari ieri ha chiuso in rialzo ritoccando i massimi dal 2008. L'indice Ftse Mib è aumentato dello 0,70% a 24.861 punti. Si tratta di un livello che non vedeva dall'inizio di ottobre di 12 anni fa. Molto bene anche le altre Borse europee. L'indice paneuropeo Stoxx 600 ha segnato in chiusura un rialzo dello 0,62% a 431 punti, ai massimi di sempre. La migliore della giornata è stata Francoforte (+0,89%), seguita da Parigi (+0,81%) e Londra (+0,50%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

