Apertura in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 12 febbraio, all'avvio ha segnato 134,7 punti base, contro i 136 della chiusura di martedì 11. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,97% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,2% a 24.738 punti.

L’andamento dell'11 febbraio

Lo spread tra Btp e Bund, martedì 11 febbraio, ha chiuso a 136 punti base, poco mosso rispetto all'apertura a 135. Chiusura in positivo per la Borsa di Milano: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,74% a 24.688 punti. Chiusura in rialzo anche per le altre principali Borse europee, guidate da Francoforte (+0,99%) a 13.627 punti. Poi Londra (+0,71%) a 7.499 punti, Madrid (+0,68%) a 9.882 punti e Parigi (+0,65%) a 6.054 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).