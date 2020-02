Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 5 febbraio, ha aperto a 133 punti base, in lieve calo rispetto ai 135 della chiusura del giorno precedente (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Il rendimento è dello 0,92%. Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,14% a 23.804 punti. Apertura debole anche per le altre principali Borse europee. Londra cede lo 0,36% a 7.412 punti, Parigi lo 0,27% a 5.919 punti e Francoforte lo 0,43% a 13.224 punti.

L'andamento del 4 febbraio

Ieri, martedì 4 febbraio, lo spread aveva aperto a 138,6 punti base, stabile rispetto ai 139 della chiusura di lunedì. Poi, durante la giornata, il valore si era abbassato, arrivando ai 135 punti della chiusura. Il rendimento del decennale italiano era sotto l'1%, allo 0,94%. Era stata una seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib aveva chiuso in aumento dell'1,64% a 23.844 punti (dopo un'apertura a +0,48% a 23.572 punti). Giornata in rialzo anche per gli altri principali Mercati europei: Londra aveva segnato un aumento finale dell'1,55%, Parigi una crescita dell'1,76% e Francoforte dell'1,81% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 05 febbraio 2020 ore 09:33