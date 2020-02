Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 4 febbraio, all'avvio ha segnato 138,6 punti base, contro i 139 della chiusura di giovedì 30. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,95% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre in positivo: l'indice Ftse Mib segna un +0,48% a 23.572 punti. Avvio in rialzo anche per gli altri principali listini europei. Francoforte ha aperto in aumento dello 0,69%, Parigi dello 0,53% e Londra, alle prima battute della seduta, guadagna l'1,1 per cento.

L’andamento del 3 febbraio

Il 3 febbraio lo spread aveva chiuso a 139 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,94%. All'avvio il differenziale aveva segnato 138 punti base, contro i 136 della chiusura di venerdì 31 gennaio Borse europee positive nel finale, con Londra e Milano (+1% entrambe) sul podio, seguite da Francoforte (+0,5%) e Madrid (+0,45%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 04 febbraio 2020 ore 09:30