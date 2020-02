Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 3 febbraio, all'avvio ha segnato 138 punti base, contro i 136 della chiusura di venerdì 31 gennaio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,94% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,26% a 23.297 punti. Buona partenza anche per le principali Borse europee, che non vengono risucchiate dal crollo dei listini cinesi. A Parigi il Cac 40 ha iniziato gli scambi in progresso dello 0,27% a quota 5.822, a Londra il Ftse 100 avanza dello 0,27% a 7.305 punti mentre a Francoforte il Dax sale dello 0,39% a 13.033 punti.

L'andamento del 31 gennaio

Il 31 gennaio lo spread, dopo un avvio a 134 punti base, aveva terminato a 136, con il rendimento del decennale italiano allo 0,93%. Chiusura in rosso per tutte le principali Borse europee, con i timori delle ripercussioni per l'emergenza coronavirus da Wuhan. In forte calo Milano, anche a causa dei dati poco rassicuranti sul Pil: il Ftse Mib ha perso il 2,29% a 23.237 punti. Per quanto riguarda il resto d’Europa, Londra ha chiuso a -1,3%, mentre Francoforte ha ceduto l’1,33%. Deciso calo anche per Madrid (-1,16%) e Parigi (-1,11%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

