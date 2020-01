Apertura in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 28 gennaio, all'avvio ha segnato 141 punti base, contro i 142 della chiusura di lunedì 27. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all1,035% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 27 gennaio

Lunedì 27 gennaio, lo spread aveva chiuso a 142 punti base dopo aver aperto a 141,8 punti, in netto calo rispetto ai 156,5 della chiusura di venerdì 24. Il rendimento del titolo decennale italiano si era attestato all'1,03%. Il differenziale - ai minimi dall'8 novembre scorso - ha fatto registrare un crollo dopo le elezioni regionali che si sono svolte in Emilia Romagna e in Calabria il 26 gennaio. Giornata molto negativa per le Borse europee, con gli investitori spaventati dall'avanzata del coronavirus cinese: Milano ha chiuso in forte calo con il Ftse Mib che ha ceduto il 2,31%. Lo Stoxx 600, l'indice che copre circa il 90% del mercato azionario europeo, ha perso il 2,3% e bruciato 208,61 miliardi di euro di capitalizzazione. In rosso Francoforte (-2,74%), Parigi (-2,68%), Londra (-2,29%) e Madrid (-2,05%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).