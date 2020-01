Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 27 gennaio, all'avvio è crollato a 141,8 punti base, contro i 156,5 della chiusura di venerdì 24. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,07% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Il differenziale - ai minimi da agosto - registra quindi un crollo dopo le elezioni regionali che si sono svolte in Emilia Romagna e in Calabria il 26 gennaio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). In particolare, la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna viene interpretata dai mercati come una sconfitta di Matteo Salvini.

L’andamento del 24 gennaio

Venerdì 24 gennaiolo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 156,5 punti base, stabile rispetto ai livelli del giorno precedente, con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,22%. Piazza Affari ha concluso in rialzo: il Ftse Mib ha guadagnato l'1,1% a 23.969 punti. Termine di seduta positivo anche per le altre le principali Borse europee: la migliore è stata Francoforte (+1,41%) a 13.576 punti, seguita da Londra (+1%) a 7.585 punti, Parigi (+0,88%) a 6.024 punti e Madrid (+0,46%) a 9.562 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).