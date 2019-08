Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 30 agosto, ha aperto a 170 punti base, in rialzo rispetto ai 167 della chiusura di giovedì 29. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,99% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre piatta (+0,01%) poi vira verso un rialzo (+0,4%) con Ftse Mib a 21.485 punti. Le Borse europee aprono in terreno positivo: Parigi (+0,02%) e Londra (+0,06%). In lieve rialzo Madrid (+0,17%) e Francoforte (+0,1%).

L’andamento del 29 agosto

Giovedì 29 agosto lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 167 punti base, in netto calo rispetto ai 176 della chiusura del 28 agosto. In giornata il differenziale era sceso fino a 160 dopo che Giuseppe Conte ha accettato con riserva l'incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato allo 0.97%, toccando i minimi storici. Sempre sull'onda dell'incarico conferito a Conte, la Borsa ha guadagnato durante la giornata chiudendo a +1,94% con il Ftse Mib a 21.398 punti. Anche l’Europa ha girato in positivo, dopo un'apertura in lieve calo. A fine giornata Parigi ha guadagnato l'1,51% a 5.449 punti, Francoforte l'1,16% a 11.836 punti e Londra lo 0,98% a 7.184 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 30 agosto 2019 ore 10:08