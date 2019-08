Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 29 agosto, ha aperto a 172 punti base, in calo rispetto ai 176 della chiusura di mercoledì 28. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,013%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD)

L’andamento del 28 agosto

Mercoledì 28 agosto lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 176 punti base, in netto calo rispetto ai 183 della chiusura del 27 agosto e tornando così ai livelli di maggio 2018. In giornata il differenziale era sceso fino a 169,6. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,039%, ai minimi storici, dopo essere scivolato anche sotto l'1% allo 0,994%. La Borsa di Milano ha rimontato nel finale e ha terminato piatta con l'indice Ftse Mib a 20.990 punti. Le Borse europee hanno chiuso contrastate con il clima di incertezza per una eventuale Brexit senza accordo e per le tensioni tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Gli investitori guardano anche agli sviluppi della situazione politica italiana, in attesa della formazione del nuovo governo. In calo Parigi (-0,34%), Francoforte (-0,25%), in rialzo Londra (+0,35%) e Madrid (+0,21%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).