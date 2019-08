Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 28 agosto, ha aperto a 185 punti base, in lieve rialzo rispetto ai 183 della chiusura di martedì 27. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,14% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 27 agosto

Martedì 27 agosto, lo spread aveva chiuso a 183 punti base, in netto calo rispetto all'apertura a 191 e alla chiusura di lunedì a 199. In giornata ha toccato anche i 182 punti base, segnando i minimi da un mese. Il tasso sul decennale del Tesoro è sceso all'1,13%, il livello più basso da settembre 2016. Seduta positiva per Piazza Affari che ha chiuso in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,52%. Chiusura in positivo anche per le principali Borse europee, tranne che per Londra (-0,08%). La migliore è stata Parigi (+0,67%), seguita da Francoforte (+0,62%) e Madrid (+0,65%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).