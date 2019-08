Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 5 agosto, è salito a 205 dopo aver aperto a 202 punti base, in lieve calo rispetto ai 203 della chiusura di venerdì 2 agosto. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,52% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano (-0,9%) è in calo, in linea con gli altri listini europei. In rosso Parigi (-1,17%), Francoforte (-0,96%) e Madrid (-0,83%) mentre Londra è piatta.

L’andamento del 2 agosto

Venerdì 2 agosto, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in calo a 203 punti base, dopo aver raggiunto nel corso della seduta quota 210. Il rendimento del decennale del Tesoro è all'1,53%. Seduta in forte calo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 2,41% a 21.046 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Ma è stata una giornata difficile per tutti i principali Mercati europei: la Borsa di Parigi ha chiuso in calo del 3,57%, Francoforte ha terminato in ribasso del 3,11%, mentre Londra ha lasciato sul terreno il 2,34%.

Data ultima modifica 05 agosto 2019 ore 10:01