Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 2 agosto, ha aperto a 207 punti base, in rialzo rispetto ai 203 della chiusura del giorno prima. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,59% % (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento dell'1 agosto

Giovedì 1 agosto, lo spread aveva aperto a 199 punti base e nel corso della mattinata il valore era tornato sopra i 200, per poi chiudere a quota 203, con il rendimento del decennale italiano pari all'1,57%. Piazza Affari aveva chiuso bene la giornata, con l’indice Ftse Mib a +0,79%. In rialzo anche le altre Borse europee, dopo il taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed americana e la decisione della Bank of England di lasciarli invariati. In rialzo Madrid (+0,75%), Parigi (+0,7%) e Francoforte (+0,53%). Piatta Londra (-0,03%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).