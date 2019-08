Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 1 agosto, ha aperto a 199 punti base, in lieve rialzo rispetto ai 198 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,57% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib ha segnato una perdita dello 0,40%. Negative anche le altre principali Borse europee: Londra e Francoforte hanno aperto in calo dello 0,4%, Parigi dello 0,3%.

L’andamento del 31 luglio

Mercoledì 31 luglio, lo spread aveva chiuso a 198 punti base - lo stesso valore della chiusura di martedì 30 - e con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,53%. In apertura, il differenziale aveva segnato 197 punti. Chiusura positiva per la Borsa di Milano: +0,56%, con l'indice Ftse Mib a quota 21.398 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura contrastata, invece, per le Borse Europee: Londra -0,78%, Parigi +0,14% e Francoforte +0,34%.

Data ultima modifica 01 agosto 2019 ore 08:46