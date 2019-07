Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 31 luglio, ha aperto a 197 punti base, in lieve calo rispetto ai 198 della chiusura di martedì 30. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,57% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 30 luglio

Martedì 30 luglio, lo spread ha chiuso a 198 punti base - in lieve rialzo rispetto alla chiusura a 196 di lunedì 29 - dopo essere salito oltre 200, a quota 203, a metà giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,58%. La Borsa di Milano, dopo un crollo a metà seduta, ha chiuso in forte calo con l'indice Ftse Mib in perdita dell'1,99% a 21.278 punti. Giornata difficile anche per gli altri mercati azionari del Vecchio continente: Francoforte ha concluso in calo del 2,1% e Parigi dell'1,6%, mentre ha provato a tenere Londra che ha segnato una contrazione finale dello 0,5% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).