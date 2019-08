Treni bloccati e aerei rimasti a terra. Hong Kong è in ginocchio tra manifestazioni contro il governo e lo sciopero generale indetto per oggi a sostegno della democrazia. La governatrice Carrie Lam in una conferenza stampa ha parlato di “situazione molto pericolosa”. Intanto la Borsa scivola e cede il 2,9% nel terzo giorno consecutivo di proteste. La tensione resta alta nell'ex colonia britannica dove la protesta, nata mesi fa contro la legge che prevedeva l'estradizione verso la Cina, ora si è allargata ad una più vasta richiesta di garanzie per la libertà, che a detta dei dissidenti vanno progressivamente assottigliandosi via via che la presa della Cina sull'ex colonia britannica a statuto speciale si fa più stringente.

Oltre 100 voli cancellati per lo sciopero

Oltre 100 voli sono stati cancellati all'aeroporto nazionale. L'emittente pubblica RTHK ha fatto sapere che le cancellazioni riguardano soprattutto vettori nazionali come Cathay Pacific e Hong Kong Airlines.

Treni e metropolitana bloccati

Manifestanti in azione invece sulla linea ferroviaria nell'ora di punta del mattino, quando la maggior parte delle persone si reca al lavoro. Sono state bloccate le porte dei treni e i binari della ferrovia e della metropolitana. È la terza volta in tre settimane che i manifestanti interrompono il servizio ferroviario. L'azione fa seguito a un fine settimana di scontri con la polizia per le strade.

Auto tenta di forzare blocco dei manifestanti

Non solo i disagi per chi deve spostarsi coi mezzi di trasporto, ma anche caos nelle strade. Secondo testimoni, citati dal Guardian, un'automobile ha cercato di forzare il posto di blocco creato dai manifestanti vicino al centro commerciale di Yuen Lueng. L'auto è stata circondata dai manifestanti che hanno costretto il conducente ad uscire. A quel punto è cominciata una colluttazione tra lui ed alcuni attivisti. Altri hanno cercato di intervenire per fermare gli scontri, il conducente è stato ferito ma è riuscito a salire in auto e a ripartire.

Lam: "Situazione molto pericolosa"

Le proteste pro democrazia in atto da mesi a Hong Kong "hanno spinto la città sull'orlo di una situazione molto pericolosa, ma il governo è deciso a garantire l'ordine pubblico". Lo ha detto la leader dell'ex colonia britannica Carrie Lam, ribadendo di non avere alcuna intenzione di dimettersi a seguito degli attacchi alla sua amministrazione. Parlando ad una conferenza stampa convocata nell'ennesima giornata di mobilitazione generale, Lam ha affermato di essersi assunta la responsabilità dei problemi in qualità di amministratore della città, ed è determinata a vedere risolta la situazione.

Cosa succede a Hong Kong

Le parole della governatrice Lam giungono dopo settimane di marce quotidiane e azioni dimostrative spesso sfociate in scontri violenti, con la polizia che ha sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Tutto è iniziato, a giugno 2019, con la protesta contro la legge sull'estradizione forzata poi ritirata da Lam. La governatrice ha affermato che la situazione sta "creando ansia tra i cittadini" e che "è giunto il momento di mettere da parte le divergenze e manifestare insieme".